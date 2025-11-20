Lazio, Pedro cerca l’ultimo acuto: occasione Coppa Italia

Questa sarà l'ultima stagione di Pedro in biancoceleste, in Italia non ha mai vinto un trofeo: è rimasta la Coppa Italia per coronare questo piccolo sogno

RASSEGNA STAMPA - Solo pochi mesi fa c’era Pedro a tenere accese le speranze della Lazio di Baroni. Sei mesi appena, eppure sembra passato molto di più. Lo spagnolo aveva trascinato i biancocelesti con gol, prestazioni e leadership: 14 reti tra campionato ed Europa League, un traguardo che non raggiungeva dal 2013/14 al Barcellona. Non è bastato per centrare gli obiettivi, ma sì per continuare insieme un altro anno.

In questa stagione Pedro non è ancora riuscito a incidere come vorrebbe, fa fatica a ritrovarsi nel sistema di Sarri e, complice l'età, il suo spazio si è ridotto: 332 minuti in 11 presenze. Come ricorda il Corriere dello Sport, ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla Lazio e dalla Spagna parlano persino di addio al calcio, con una partita celebrativa in preparazione. Ha avuto una carriera enorme, 25 trofei tra cui Mondiale, Europeo e tre Champions, ma in Italia nessun titolo: un piccolo rimpianto che vorrebbe cancellare. L’occasione resta la Coppa Italia, con gli ottavi il 4 dicembre contro il Milan.

Potrebbe essere proprio quella la chance giusta. Sarri darà spazio a chi ha giocato meno e, se Dia partirà per la Coppa d’Africa, mancherà anche una punta. Con Castellanos ancora indietro, si aprirebbe un posto da centravanti da contendersi con Noslin. Un’opportunità per tornare decisivo. Perché, anche se sembra passato tanto tempo, solo ieri c’era lui.