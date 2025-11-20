Lazio, Tavares in uscita: a sinistra si valuta anche Netz
Oltre ad Aron AMrtin del Genoa, la Lazio valuta anche il profilo di Luca Netz per rimpiazzare Nuno Tavares in caso di partenza.
20.11.2025 10:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares è tra i nomi indicati da Maurizio Sarri per una possibile cessione. Dopo un inizio super nei suoi primi mesi alla Lazio, i continui infortuni ne hanno limitato il rendimento, facendolo passare.
In caso di partenza, il profilo più seguito per rimpiazzarlo è quello di Aaron Martin, esterno classe 1997 di proprietà del Genoa. Lo spagnolo andrà in scadenza di contratto a giugno ed è finito da tempo sui taccuini della dirigenza biancoceleste.
Come riportato da Il Messaggero, un'altra alternativa per il ruolo di terzino sinistro è rappresentata da Luca Netz del Borussia Monchengladbach. Nato nel 2003, è anche lui in scadenza di contratto e ha totalizzato appena sei presenze in Bundesliga in questa stagione.