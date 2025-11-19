Milan - Lazio, crescono ancora i biglietti venduti: il dato
Continua a crescere il numero dei biglietti acquistati dai tifosi biancocelesti per il settore ospiti in vista del match tra Milan e Lazio.
19.11.2025 17:00 di Christian Gugliotta
A più di una settimana di distanza dalla sfida di San Siro tra Milan e Lazio, in programma alle 20:45 di sabato 29 novembre, procede a gonfie vele la vendita dei biglietti del settore di San Siro riservato ai tifosi biancocelesti.
Una volta archiviata la prossima gara casalinga contro il Lecce, gli uomini di Sarri si recheranno a Milano per sfidare i rossoneri, forti del sostegno di supporters laziali pronti a seguire ancora una volta numerosi la squadra in trasferta.
Come raccolto dalla nostra redazione, il numero di biglietti acquistati dai tifosi della Lazio per il settore ospiti di San Siro è salito a 1650, ma il dato è destinato ad aumentare ancora nei giorni precedenti alla sfida.
