Lazio, dalla Francia: una big italiana tiene d'occhio Guendouzi
Tante squadre su Matteo Guendouzi. L'inizio di stagione poco convincente ha fatto scattare l'allarme sul futuro del centrocampista della Lazio, non più certo di rimanere nella Capitale. Già in estate aveva manifestato la sua volontà di andare via, vista anche la mancata qualificazione in Europa.
Alla fine però è rimasto, soprattutto a causa del mercato bloccato che ha costretto la società a fermare praticamente ogni tipo di cessione. Su di lui c'erano diversi club di Premier League, tra cui Newcastle e Aston Villa, che sono ancora alla porta.
A questi però si è aggiunta anche l'Inter, almeno secondo quanto riportato dal portale francese footballclubdemarseille.fr. I nerazzurri, infatti, starebbero tenendo d'occhio la sua situazione: la Lazio per lasciar partire Guendouzi (che ha un contratto fino al 2028) potrebbe chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro