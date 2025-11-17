Lazio, Gregucci spiega la situazione di Rovella: cos'ha detto

Angelo Gregucci ha parlato della questione in casa Lazio relativa alle condizioni di Nicolò Rovella, che dopo la terapia conservativa ha deciso di operarsi per risolvere la pubalgia.

“Questione Rovella-Lazio? Al di là di tutto, un po’ di ordine sul tema comunicazione il club deve farlo. Non si può dichiarare, smentire e dire altro. Il comparto medico e tecnico avranno avuto una linea da seguire e gli interessi che vanno fatti devo essere di tutti. Soprattutto in questo momento delicato, anche nell’area comunicazione è importante ci sia chiarezza ed una linea univoca. Troppe voci in piazza fanno solo casino. Anche perché tutelare Rovella vuol dire tutelare se stessi, la Lazio tutta ed il proprio patrimonio".

"La pubalgia è una brutta bestia. E’ normale provare una via più conservativa prima di ricorrere all’estrema ratio dell’intervento. Speriamo possa tornare il prima possibile, è un elemento importante. La sua pubalgia è sicuramente cronica ed è probabile che abbia peggiorato il suo quadro di tanto. Ne parlo per esperienza personale. Spero si risolva bene, il ragazzo è è giovane ed ha tutto la carriera avanti. Le garanzie non sono assolute, anche dopo l’operazione è una situazione che va sempre monitorata e gestita. Vecino come vice Cataldi? Ci può stare, anche se in quel ruolo perdi un po’ i suoi inserimenti”.