Serie A, Lazio - Lecce: ecco chi racconterà la sfida su Dazn
11.11.2025 18:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Due settimane di sosta, forzata, per recuperare energie e riprendersi dalla sconfitta contro l'Inter. La Lazio avrà tempo per leccarsi le ferite e riflettere, ma anche per preparare al meglio la prossima sfida. Al rientro dalla pausa, i biancocelesti affronteranno all'Olimpico il Lecce. L'appuntamento è in programma per domenica 23 novembre alle 18:00.
La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Alberto Santi per la telecronaca e Fabio Bazzani per il commento tecnico.
