Inter-Lazio, Provedel non perfetto? L'analisi dell'esperto
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Riccardo Caprai di Goalkeepermania Official, ha valutato, come accade ormai di consueto, la prova di Ivan Provedel. L'estremo difensore biancoceleste, infatti, aveva ricevuto qualche critica per un atteggiamento non ideale sulla seconda marcatura nerazzurra, quella che porta la firma di Bonny. Ecco l'analisi dell'esperto:
"Ovviamente nessuna responsabilità di Provedel nella circostanza del vantaggio dell’Inter firmato Lautaro Martinez. Per quanto riguarda la seconda rete di Bonny, dovremmo fare una valutazione sul modo di difendere della Lazio. E’ complicato come episodio, per come conosciamo Sarri non direi errore di Provedel, ma atteggiamento un po’ passivo. Questo si può dire. La posizione ideale da parte sua nell’occasione del cross di Dimarco forse doveva essere più avanzata".
"Forse avrebbe dovuto mentalmente predisporsi a coprire lo spazio più in avanti. Se fosse stato 50-60 cm più in avanti quella palla poteva prenderla. Non è semplice andare troppo nel dettaglio, ma forse doveva essere un po’ più propositivo nella lettura. Più che una responsabilità individuale, però, parlerei di una responsabilità collettiva“.