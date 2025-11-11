Gabriele Sandri, un podcast ricorda la sua storia: i dettagli
Il podcast "Ellissi", condotto dall'attore Gianmarco Saurino e con la partecipazione del fratello Cristiano, si è occupato della storia di Gabriele a diciotto anni dalla sua scomparsa
11.11.2025 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Sono passati diciotto anni dall'omicidio di Gabriele Sandri e per l'occasione è stato pubblicato un episodio speciale nel podcast "Ellissi" condotto dall'attore Gianmarco Saurino e prodotto da Domani, Amnesty Italia e Emons Record. La puntata, della durata di 25 minuti, ricorda la vita dello sfortunato tifoso della Lazio e a prestare la sua voce ci sarà anche Cristiano, fratello di Gabriele. Il podcast è disponibile su Spotify e le altre piattaforme.