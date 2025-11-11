Lazio, Rambaudi contro Sarri e Lotito: situazione tesa

Roberto Rambaudi è tornato sulle dichiarazioni di Sarri e sul comunicato della società

Le parole di Sarri contro gli arbitri nel post partita contro l'Inter trovano ancora spazio e a parlarne è stato anche Roberto Rambaudi in collegamento a Radiosei:

“Giusto parlare degli arbitri, ma non domenica. Ci sta quando vieni danneggiato. Ok la battuta di Sarri, la società ha cercato di tutelare il suo tesserato. Io credo sia riduttivo pensare che parlare influenzi, che dopo uno sfogo possano dare o togliere, soprattutto a grandi livelli, però l’aspetto psicologico può condizionare.

Il brutto di Lotito è che in tutti questi anni non ha creato empatia con l’ambiente e questa è una cosa molto grave. Il futuro di Sarri? Giuste le lamentele, sbagliate le tempistiche. Quello che critico ad un personaggio come lui, ad un tecnico come Sarri che ha vinto, è che ha le possibilità di cambiare le cose e se invece non gli piacciono è giusto che se ne vada.

Lotito è arrivato ad un punto di non ritorno, deve andare via. C’è despressione nell’ambiente. Non si recupera più la situazione, ha avuto modo di fare il salto ma non ha voluto, non ha potuto o non è stato in grado”.

