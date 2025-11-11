Lazio, Fuser compie gli anni: gli auguri del club
11.11.2025 12:30 di Christian Gugliotta
L'ex centrocampista della Lazio Diego Fuser compie oggi 57 anni. N3l giorno del suo compleanno, il club biancoceleste ha voluto fargli gli auguri, pubblicando una nota sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato:
"L’ex centrocampista biancoceleste spegne oggi 57 candeline. Diego Fuser è approdato in biancoceleste nell’estate del 1992, vestendo con l’Aquila sul petto per sei stagioni.
L`azzurro, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio 242 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa UEFA, realizzando in queste 42 reti. Con la maglia biancoceleste ha conquistato, da capitano, la Coppa Italia 1997/98".