Calciomercato Lazio | Priorità Insigne. Martin se parte Tavares
RASSEGNA STAMPA - Sei partite senza segnare su undici: anche per questo Sarri vorrebbe poter acquistare un attaccante da 40 gol, ma l'operazione sarebbe possibile soltanto attraverso una cessione importante. L'unico nome è quello di Castellanos, che garantirebbe una plusvalenza in grado di finanziare un vero investimento offensivo.
Sarri lo considera sacrificabile e lo ribadirà nel prossimo confronto con Fabiani, insieme alle altre richieste per un mercato ancora sospeso tra sogni e opportunità low-cost. Se si aprirà una finestra, sarà quella delle occasioni. In cima alla lista c’è sempre Insigne: l’ex Napoli non vede l’ora di ritornare agli ordini del “Comandante” e Sarri lo ha già indicato come rinforzo prioritario, dopo i bocconi amari ingoiati la scorsa estate.
Rimanendo nel reparto offensivo, il tecnico aveva seguito giovani in crescita come Daghim e Pio Esposito, ma anche profili più duttili come Raspadori e Oyarzabal: quest’ultimo, scrive il Messaggero, rappresenta ancora il sogno proibito, perfetto per il ruolo di riferimento centrale nel tridente. In difesa torna di moda Aaron Martín, in scadenza con il Genoa: sarebbe la soluzione ideale per sostituire Nuno Tavares, con cui non è mai scattata la scintilla.
A centrocampo piace sempre Ilic, che potrebbe entrare solo dopo l'uscita di Belahyane o Dele-Bashiru, se non di entrambi. Tra i nomi in partenza c’è anche Noslin. L’olandese spera di convincere Sarri a concedergli più minuti, ma la strada appare in salita.
