Lazio, distanza tra Sarri e società? La verità sul comunicato

Sarri aveva attaccato il lavoro arbitrale, la società ha invece corretto il tiro andando contro alle parole del tecnico: cosa c'è dietro

RASSEGNA STAMPA - Sarri e Lotito sembrano destinati a sfiorarsi e scontrarsi continuamente. Sarri attacca, poi talvolta fa un passo indietro bollando come “fake” le polemiche che lui stesso ha alimentato; Lotito, insieme a Fabiani, fa buon viso a cattivo gioco: tono cordiale, ma ogni frecciata viene annotata con cura. A volte alleati, a volte solo complici per convenienza.

L'ultimo capitolo riguarda l'immediato post partita contro l'Inter, in cui Sarri ha attaccato il lavoro degli arbitri, sottolineando che comunque la Lazio avrebbe perso con qualunque direttore di gara in quanto l'Inter si è mostrata superiore. La sorpresa è arrivata il giorno dopo: la Lazio ha diffuso un comunicato per correggere il tiro, proprio alla vigilia del summit tra arbitri e Lega Serie A. E nella nota, il Comandante non ne è uscito benissimo.

Impossibile non cogliere la sensazione di una presa di distanza e Sarri non ha gradito l’intervento della società. Ufficialmente, spiegano il Corriere dello Sport e il Messaggero, l’obiettivo sarebbe stato tutelarlo da possibili deferimenti, ma non sembrava ce ne fossero i presupposti. Più credibile, invece, che Lotito abbia scelto di abbassare i toni prima di sedersi al tavolo con i vertici arbitrali.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.