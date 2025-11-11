Lazio, Zaccagni e i nazionali: tutti gli impegni nella sosta

Chiuse le porte del campionato, ora tocca alle Nazionali. Sono sei i giocatori della Lazio che saranno impegnati nel corso di questa sosta. A partire da Mattia Zaccagni, che ha risposto alla chiamata del ct azzurro Gattuso per le due sfide valide per le qualificazioni Mondiali contro Moldavia e Norvegia, rispettivamente 13 e 16 novembre.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, sono le stesse date in cui scenderà in campo anche Elseid Hysaj, diventato un eroe con la sua Albania, per i match contro Andorra e Inghilterra. Il 14 novembre scenderà in campo il Montenegro di Adam Marusic contro Gibilterra, poi, lunedì 17, nuovo appuntamento con la Croazia.

Ma non è finita qui. Spazio anche a Mandas, Dia e Isaksen. Il 15 e il 18 l'estremo difensore della Lazio affronterà con la sua Grecia la Scozia e la Bielorussia, Isaksen con la Danimarca (nello stesso girone) contro i medesimi avversari ma invertiti, e Dia con il Senegal, impegnato nelle amichevoli contro Brasile e Kenya: non saranno dei voli intercontinentali dato che le partite saranno a Londra e Antalya (Turchia).