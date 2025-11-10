Italia, problemi per Raspadori in allenamento: le ultime

L'Italia si è radunata oggi, per l'ora di pranzo, a Coverciano dove ha uffcialmente iniziato il ritiro e la preparazione in vista del doppio impegno con Moldavia e Norvegia. Le due sfide saranno cruciali per il percorso degli azzurri verso il Mondiale e per questo il ct ha richiesto grande concentrazione e determinazione.

La seduta d'allenamento odierna si è conclusa pochi minuti fa e Gattuso è alle prese con la prima grana. Raspadori ha preso una botta al gluteo destro e ha interrotto la sessione di lavoro uscendo dal campo zoppicante. Non resta che attendere per capire meglio le sue condizioni e se sarà a disposizione per la trasferta in Moldavia.

