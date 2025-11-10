Milan-Lazio, i tifosi rispondono subito presente: il dato
Stop al campionato e spazio all’ultima pausa per le Nazionali del 2025. La Lazio e mister Sarri ne approfitteranno per provare a recuperare alcuni giocatori e per lavorare in vista dei prossimi importanti impegni dei biancocelesti.
La Lazio dopo la pausa sfiderà infatti il Lecce all’Olimpico e poi volerà ancora a San Siro, questa volta per sfidare il Milan di Allegri prima di incontrare poi nuovamente i rossoneri in Coppa Italia il 4 dicembre.
Nonostante la sfida contro il Milan sia ancora lontana, si giocherà il prossimo 29 novembre, il dato sui tagliandi venduti è molto interessante. Come raccolto dalla nostra redazione sono infatti 530 i tagliandi venduti con il numero che è destinato ovviamente a crescere nelle prossime settimane.
Un segnale importante e che testimonia come i tifosi della Lazio siano accanto alla squadra e al tecnico anche in una stagione che continua a vivere di alti e bassi.
