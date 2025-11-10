Flaminio, Onorato fa il punto: atteso incontro con Lotito

L'assessore Alessandro Onorato è intervenuto sulla questione stadio Flaminio, prevedendo un imminente incontro con Lotito.

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, alla Moda, al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, ha presentato il raduno di Operazione Nostalgia direttamente dal Campidoglio. Durante la conferenza stampa che si è tenuta, Onorato ha parlato anche dello stadio Flaminio, facendo il punto della situazione e fissando la scadenza per un nuovo incontro con il presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste le sue parole:

“Non credo ci sia nulla da sbloccare, è un’operazione da oltre 400 milioni di euro e non la fai in due secondi. L’iter è iniziato a dicembre 2024, credo che le interlocuzioni siano costanti e penso possa esserci un incontro a brevissimo per spiegare alcuni tecnicismi che sono fondamentali”.

“La palla è sempre a metà campo, tra chi propone e le istituzioni. Mi sembra che il presidente Lotito abbia posto delle questioni, anche pubblicamente: non mi pare un segreto, ci sarà a breve una risposta. C’è un progetto, che poi verrà integrato, e non è coinvolto solo il Comune ma anche tanti enti dal Ministero in giù. Tempi per un chiarimento? Entro Natale per forza".