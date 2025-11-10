UFFICIALE - Atalanta, esonerato Juric: il comunicato ufficiale
10.11.2025 17:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta. Dopo l'ultima brutta sconfitta contro il Sassuolo, la società nerazzurra ha deciso di sollevare dal suo incarico l'ex tecnico di Roma e Torino. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
"Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".