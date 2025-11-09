RIVIVI DIRETTA | Inter - Lazio 2-0, Lautaro e Bonny puniscono i biancocelesti
Serie A Enilive | 11ª giornata
Domenica 9 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
INTER - LAZIO 2-0: 3' Lautaro (I), 62' Bonny (I)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (55' Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (81' Frattesi), Sucic (55' Zielinski), Dimarco; Bonny (81'Esposito), Lautaro (71' Thuram). A disp.: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Luis Henrique, Diouf Bisseck. All.: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (69' Pellegrini), Gila, Romagnoli (75' Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (65' Vecino), Basic; Isaksen (65' Pedro), Dia (65' Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Belahyane. All.: Sarri.
Arbitro: Manganiello; Assitenti: Berti - Cecconi; IV Uomo: Bonacina; VAR: Di Paolo; AVAR: Aureliano
Ammoniti: 32' Akanji (I), 36' Sucic (I), 51' Dumfries (I), 72' Zaccagni (L)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 5' di recupero.
87' Occasione per la Lazio! Buona palla di Zaccagni per Pellegrini che va al tiro, ma colpisce in pieno Sommer.
81' Duplice cambio per l'Inter: escono Bonny e Calhanoglu, entrano Esposito e Frattesi.
77' Occasione clamorosa per la Lazio! Gila di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce la traversa.
75' Sostituzione Lazio: fuori Romagnoli, dentro Provstgaard.
72' Ammonito Zaccagni per proteste.
71' Cambio per l'Inter: fuori Lautaro, dentro Thuram.
69' Cambio per la Lazio: fuori Lazzari, dentro Pellegrini.
66' In seguito a una revisione al VAR, l'arbitro annulla la rete di Zielinski per un tocco di mano di Dimarco nell'azione che ha portato al gol.
65' Triplo cambio nella Lazio: escono Cataldi, Isaksen e Dia, entrano Vecino, Pedro e Noslin.
62' Gol dell'Inter! Barella ha aperto il gioco, l'Inter ha attaccato sulla sinistra con Lautaro per Dimarco. Quest'ultimo ha fatto l'assist vincente per la rete di Bonny che ha firmato il raddoppio nerazzurro.
58' Lautaro si divora il gol del raddoppio! Protesta la Lazio che reclama un fallo dell'argentino ai danni di Gila, ma l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco.
55' Duplice cambio per l'Inter: escono Sucic e Dumfries, entrano Zielinski e Carlos Augusto.
53' Sale bene la Lazio, buona la combinazione sulla sinistra dei biancocelesti. Poi l'azione si conclude col tiro di Guendouzi che però non centra lo specchio della porta.
51' Ammonito Dumfries per un fallo su Zaccagni, commesso per bloccare la ripartenza della Lazio.
48' Contrasto tra Bastoni e Isaksen, il biancoceleste subisce fallo e la Lazio conquista un calcio di punizione.
46' Nessun cambio alla ripresa per i due allentori che confermano lo stesso undici del primo tempo.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
41' Romagnoli anticipa l'intenzione di Lautaro, il difensore resta a terra dolorante. Poi si rialza dopo qualche minuto.
40' Intervento di Romagnoli su Lautaro, l'arbitro interviene fischiando la punizione in favore dei nerazzurri.
39' Cross di Dumfries morbido a cercare il secondo palo, Provedel in due tempi.
36' Intervento in ritardo di Sucic su Zaccagni, il nerazzurro si prende il giallo.
32' Ammonito Akanji per aver commesso un fallo su Zaccagni.
28' Ci prova anche Akanji da fuori area, ma non centra la porta.
25' Brivido per la Lazio! Barella per Sucic che calcia la conclusione, ma l'allarga troppo e la palla esce di poco al lato della porta.
24' Ammonito Sarri per proteste.
23' Zaccagni subisce fallo da Lautaro, il capitano della Lazio resta a terra dolorante. Poi si rialza, riparte il gioco.
22' Calhanoglu per Dumfries, c'è la chiusura di Marusic che allontana il pericolo. Sempre più aggressivo l'Inter.
18' Occasione Lazio! Cambio gioco di Cataldi che lancia Zaccagni, il capitano fa tutto da solo e prova la conclusione che però finisce alta sopra la traversa.
17' Lazzari subisce fallo da Lautaro, la Lazio conquista un calcio di punizione che viene battuto da Provedel.
14' Basic in verticale per Isaksen che in velocità si porta in area, poi l'apertura per Guendouzi che però non ci arriva in tempo. L'azione prosegue, insistono i biancocelesti che provano la conclusione ma c'è la parata di Sommer.
12' Ancora pressione dell'Inter con Bonny che attacca la profondità, ma c'è la chiusura di Gila.
8' Alla battuta Dimarco che pesa, di testa, Lautaro in area. Ma questa volta la palla finisce oltre la porta.
8' Barella subisce fallo da Zaccagni e conquista un calcio di punizione da posizione interessane.
5' Prova a reagire la Lazio con Isaksen che mette una buona palla per Zaccagni, l'Inter però riesce a liberare. La palla resta in gioco e i biancocelesti in zona d'attacco, ci prova anche Basic ma senza rendersi pericoloso.
3' Gol dell'Inter! La Lazio non riesce a contenere la pressione dei nerazzurri che trovano il vantaggio con la rete di Lautaro che, servito da Bastoni, la piazza all'angolino.
2' Lazio non perfetta nella prima uscita, i nerazzurri si sono resi pericolosi con Barella e Bonny. La difesa biancoceleste è riuscita in qualche modo a liberare.
1' È della Lazio il primo possesso.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida a San Siro!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio, big match valido per l'undicesima giornata di Serie A. L'appuntamento col calcio d'inizio a San Siro è alle 20:45.
