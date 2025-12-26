Flamengo, tifosi pazzi di Castellanos: cosa sta succedendo

Valentin Castellanos in Brasile? I tifosi del Flamengo chiamano a gran voce il nome del Taty invadendo i suoi profili social.

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora pochi giorni e si apriranno le porte del calciomercato invernale. Durante la finestra estiva, tutte le squadre sono riuscite a rinforzarsi tranne la Lazio. Poco importa se la maggior parte degli acquisti non hanno inciso particolarmente, il vantaggio di poter intervenire in entrata è troppo grande e avrebbe permesso a Sarri di non iniziare con mesi di ritardo il suo progetto. Ora la Lazio potrà operare in entrata e il Comandante pretende di essere accontentato: per farlo, però, sarà necessaria qualche cessione importante.

Nonostante il club biancoceleste non sia obbligata a operare a saldo zero, per accontentare Sarri servirà avere maggior liquidità, cosa che sarà possibile soltanto con le cessioni. Mandas e Tavares sono con le valigie in mano: secondo le notizie più recenti, il primo si troverebbe nel bel mezzo di un triangolo di mercato che coinvolge Genoa e Juventus, ma le trattative non sono ancora in fase avanzata; il secondo, invece, è sempre più vicino all'Al Ittihad di Conceicao, ma manca ancora l'accordo sull'ingaggio e un'offerta formale alla società di Lotito.

C'è un altro nome importante che può lasciare Formello. Valentin Castellanos è nella lista dei possibili partenti, ma solo alle condizioni della Lazio. Il rapporto con Sarri non è mai sbocciato completamente, con il mister che preferirebbe un attaccante con caratteristiche diverse. Nelle ultime settimane, tra i vari club interessati, si sta avanzando con insistenza verso l'opzione Flamengo. A prescindere dalle volontà del centravanti, secondo numerose fonti il club brasiliano sembrerebbe il più interessato ad acquisire le prestazioni del Taty.

I tifosi sembrano non vedere l'ora di poter abbracciare l'ex Girona. Infatti, sono tutti pazzi dell'idea Castellanos e hanno preso d'assalto i commenti degli ultimi post pubblicati sui social dall'attaccante argentino. "Vieni a vincere un trofeo", "Vieni ad essere felice al Flamengo", "Ti aspettiamo Taty" sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il profilo. Al momento, è presto per parlare di trattativa concreta. L'unica cosa certa è che i tifosi brasiliani accetterebbero di buon grado il trasferimento di Castellanos.