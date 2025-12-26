Lazio, ora i rinnovi: priorità Gila e Romagnoli. Ecco la situazione
Mercato sbloccato, ora si può acquistare e fare i rinnovi. La Lazio organizza il suo futuro, tra i giocatori già in rosa e i possibili nuovi acquisti. A gennaio la società dovrà occuparsi dei prossimi rinnovi di contratto: come riportato da gianlucadimarzio.com, le priorità sono Gila e Romagnoli.
I due centrali sono rimasti in 'stand by' quest'estate per via del blocco del mercato, entrambi sono in scadenza a giugno 2027 e si aspettano un ritocco d'ingaggio. L'ex Milan, in particolare, attende che vengano mantenute delle promesse per la qualificazione in Champions League nell'anno del secondo posto, sempre con Sarri in panchina.
Lo spagnolo, invece, sarà più difficile da convincere e sembra destinato a lasciare presto la Lazio. È da valutare poi anche la situazione legata a Matteo Guendouzi, richiesto sul mercato soprattutto in Premier League.