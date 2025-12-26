Lo Swansea attira le celebrità: dopo Modric e Snoop Dogg ecco...

26.12.2025 13:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Tutti pazzi per lo Swansea. Il club gallese che milita nella Championship inglese, seconda divisone del campionato britannico, è infatti pieno zeppo di star. Come riportato dal Guardian, infatti, anche la conduttrice Martha Stewart diventerà comproprietaria insieme al rapper Snoop Dogg e al calciatore del Milan Luka Modric... <<< SWANSEA >>>

