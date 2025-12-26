Premier League, un "Boxing Day" insolito: una sola gara in programma
26.12.2025 09:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
© foto di José María Díaz Acosta
Il Boxing Day da quest'anno cambia volto. Niente più full immersion nella Premier League, nel giorno di Santo Stefano si disputerà una sola partita. La decisione è stata presa dalla Lega inglese a causa del calendario congestionato e dei ritmi frenetici che non consentono abbastanza respiro ai giocatori, ma anche per motivi legati ai diritti tv.
Nella giornata di oggi dunque, scenderanno in campo Manchester United - Newcastle. L'appuntamento a Old Trafford col calcio d'inizio è per le 21. Le altre partite sono state distribuite nel weekend tra sabato e domenica.
