Fullkrug al Milan, l'ultimo 'panzer' della Serie A: prima anche due ex Lazio
Un nuovo attaccante tedesco è sbarcato in Serie A. Si tratta di Niclas Füllkrug, arrivato al Milan dal West Ham. Nella storia del campionato italiano è solo l'ultimo di una lunga fila di 'panzer', grandi centravanti teutonici che hanno fatto la storia del nostro calcio.
Alla lista ha partecipato anche la Lazio, con ben due colpi. Il primo è del 1990, quando nella Capitale biancoceleste è sbarcato Karl Heinz Riedle, come racconta La Gazzetta dello Sport. "Uno dei più formidabili colpitori di testa della sua generazione. Nelle aree di rigore avversarie sa farsi rispettare come pochi altri, usando gomiti, tempismo e colpo d’occhio", si legge.
Il secondo invece è Miroslav Klose, arrivato dal Bayern Monaco nel 2011 e ritiratosi nel 2016. Cronologicamente è l'ultimo vero 'panzer' della Serie A: "Il senso della posizione, la freddezza, lo stacco di testa sono state le caratteristiche principali di questo grande attaccante [...]. In biancoceleste l’attaccante visse una seconda giovinezza", la sua descrizione.