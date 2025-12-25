Lazio, si lavora anche a Natale: lo scatto di Tavares da Formello - FOTO
Niente pause, ultimo sforzo per cercare di chiudere l'anno nel migliore dei modi. Nella mattinata di oggi la Lazio si è ritrovata a Formello per la penultima seduta d'allenamento in vista della trasferta a Udine di sabato. La sfida al Bluenergy Stadium è in programma il 27, alle 18 il calcio d'inizio.
I biancocelesti, prima di trascorrere il pranzo di Natale con le proprie famiglie, hanno svolto una sessione di lavoro mattutina. A testimoniarlo anche lo scatto di Tavares che si è immortalato nell'ascensore del centro sportivo. La foto poi, è stata pubblicata dal portoghese su Instagram accompagnata da un "Merry Christmas".
