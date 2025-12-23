La Lazio annuncia: "Il mercato di gennaio sarà libero"

23.12.2025
Con un post ufficiale sui propri profili social, la Lazio ha comunicato che potrà operare liberamente nel prossimo mercato di gennaio. Di seguito la nota.

"La S. S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo".

