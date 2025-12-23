"Oggi costerebbe 100 milioni": uno studio di mercato cita un ex Lazio
Quello di Mendieta alla Lazio fu uno trasferimenti più importanti dell'epoca, quando il calciomercato non era solito trattare cifre così esorbitanti più di vent'anni fa. Ma con il passare del tempo, il valore di Mendieta e i profitti da lui generati sono diventati ancora più significativi. Secondo uno studio di Betfair, tenendo conto delle fluttuazioni di mercato, il centrocampista sarebbe stato il secondo acquisto spagnolo più costoso della storia con un costo di 94.050.273€.
Ricalcolando il costo reale degli acquisti più costosi della storia ai prezzi correnti e applicandolo ai giocatori spagnoli, riporta La Provincia.es, Mendieta si troverebbe al secondo posto in questa particolare classifica con un prezzo di 94 milioni di euro. Supererebbe così Zubimendi e Rodri, che attualmente detengono questo primato dopo essere stati pagati 70 milioni di euro ciascuno. Solo Kepa Arrizabalaga supererebbe il giocatore basco, per il quale sono stati pagati 80 milioni di euro, cifra che salirebbe a 108 milioni di euro con il prezzo aggiornato.
Questa particolare lista include anche un secondo ex giocatore del Valencia. A completare la top 10 c'è, infatti, Ferran Torres. A differenza di Mendieta, in questo caso non è stato il trasferimento che ha generato entrate per il Valencia, quanto piuttosto il suo passaggio dal Manchester City al Barcellona. Il club catalano ha pagato 55 milioni di euro, che ora varrebbero più di 68 milioni di euro.