Calciomercato Lazio, Ioannidis prende quota: la situazione

La Lazio è fiduciosa per il mercato e per questo ha già iniziato a muoversi per rimpinguare la rosa. Ioannidis è uno degli obiettivi

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in attesa di scoprire il verdetto della Commissione, per sapere in che modo potrà affrontare la finestra invernale di mercato. La comunicazione dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, ma intanto il club - riporta la Gazzetta dello Sport - ha un piano A e un piano B.

La società è fiduciosa nell’ottenere una piena promozione da parte del nuovo organismo. Se la valutazione della Commissione di un credito sui futuri diritti tv che il club ha inserito per rientrare nei parametri sarà positiva, allora la Lazio sarà sotto l’80% e avrà il via libera totale. In caso contrario non è detta l’ultima parola perché, fino a quando il mercato sarà aperto, sarà possibile ripristinare il disavanzo per poter fare mercato. Basterà fare un aumento di capitale oppure scontare qualche credito futuro, anche se poi per la finestra estiva la soglia da rispettare scenderà al 70%.

In un modo o nell’altro, prosegue il quotidiano, la Lazio è convinta di poter fare mercato e per questo ha già imbastito trattative con l’obiettivo di colmare le lacune in organico. Le priorità sono l’acquisto di un centravanti e di una mezzala. Nel primo caso, crescono le quotazioni di Ioannidis dello Sporting Lisbona. Il greco non sta trovando spazio in Portogallo e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Sono monitorati l’ex Keita e Insigne. Per quanto riguarda la mezzala, sono finiti nel mirino Brescianini e Samardzic. Con l’Atalanta si lavora per un’operazione che includa il trasferimento in nerazzurro di Dele- Bashiru.

