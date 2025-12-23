Calciomercato Lazio, Guendouzi non è più intoccabile: il punto

Guendouzi con la sua assenza mette ancora più in difficoltà Maurizio Sarri. La Lazio non lo reputa intoccabile e ascolterà offerte.

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sembrava potesse diventare l’anima di questa Lazio, eppure ad oggi non è più intoccabile. Le premesse c’erano tutte per misurarsi con Maurizio Sarri in questa stagione, una consacrazione definitiva con il Comandante in panchina, eppure così non è stato. Finora è stato troppo nervoso e ingenuo e si è visto con la scelta di colpire Pezzella a gioco fermo. Così, la sua squalifica ha messo ancora di più Sarri nei guai.

A Udine ci sarà una grande emergenza e sarà da tenere duro perché sarà la peggiore dall’inizio della stagione. Nella doppia seduta di oggi Mau cercherà di capire se ci siano margini per stravolgere la Lazio. L’abito della squadra potrebbe cambiare, inizieranno prove generali in vista della trasferta di Udine dove si potrebbe vedere una Lazio in formato 4-4-2 con Cataldi e Vicino in mezzo. Cancellieri e il rientrante Zaccagni invece si posizioneranno sulle corsie. Castellanos e Noslin saranno le due punte.

Come riporta Il Messaggero, per Guendouzi la Lazio ascolterà le offerte qualora dovessero arrivare. In Premier League è monitorato dal Sunderland (servono tra i 20 e i 25 milioni di euro) che però a Formello non ha ancora bussato alla porta.