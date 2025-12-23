Lazio, arriva il via libera per il mercato di gennaio? Il punto
RASSEGNA STAMPA - Per oggi 23 dicembre è previsto l'esito dell'esame della Commissione governativa, che comunicherà alla Lazio in che modo potrà operare durante il mercato di gennaio. Dalle ultime analisi sembrava impossibile poter avere il mercato libero, ma, come anticipa il Messaggero, potrebbe esserci una sorpresa.
In attesa della comunicazione ufficiale, sembra infatti che i biancocelesti siano appena oltre la soglia dell’80% del costo del lavoro allargato, con uno scarto talmente minimo (tra lo 0,2 e lo 0,3%), che la Commissione starebbe valutando un via libera immediato.
Anche nell’ipotesi di una prima autorizzazione al mercato “a saldo zero”, basterebbe un intervento limitato (meno di un milione di euro) da parte di Lotito, tramite risorse proprie o attraverso l’anticipo del credito Dazn di marzo, come consentito dalle recenti modifiche Figc, per sbloccare del tutto le trattative.
Il via libera avrebbe effetti positivi anche sul fronte rinnovi: la Lazio potrebbe tornare a trattare senza vincoli con i giocatori in scadenza, in particolare Basic e Romagnoli, mentre restano più complesse le situazioni di Gila e Marusic, evitando così il rischio di una smobilitazione nei prossimi mesi.