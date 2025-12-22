Calciomercato Lazio | Niente Loftus-Cheek? Sarri non si accontenta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha delle priorità per il mercato, non vuole acquistare tanto per farlo. A quel punto, è meglio restare così. L'unico colpo possibile al momento con le cessioni estive di Tchaouna, Fares e Casale è Insigne ma, prima di riabbracciare Lorenzo, Sarri vuole garanzie a centrocampo e al centro dell'attacco.
Serve una mezzala, Sarri non si smuove. Il tecnico biancoceleste si era mosso in prima persona per Loftus-Cheek, ma il Milan blocca la cessione del centrocampista inglese. La talent room monitora nomi futuribili come Watson e Berti, ma Sarri non si accontenta, vuole gente pronta e che conosca il campionato.
Come riporta Il Messaggero, mister Sarri accoglierebbe di corsa Samardzic, non più al centro dei piani dell'Atalanta. Lo preferirebbe a Brescianini, su cui il ds Fabiani si sta muovendo sottotraccia. Nel frattempo, Ilic spera ancora di poter sbarcare a Roma, ma il Comandante ormai lo vede più nel ruolo da regista.
Infine, come riporta lo stesso quotidiano, è stato proposto anche Miretti, centrocampista della Juventus. Certamente non proprio il profilo che Sarri cerca per far fare un salto di qualità alla sua Lazio.