Abodi ammette: "Milan - Como? C'è stata leggerezza"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la vicenda relativa alla sfida tra Milan e Como che non si disputerà più in Australia

© foto di Federico Gaetano

Milan - Como non si giocherà più a Perth, è arrivata l'ufficialità nelle ore scorse. Sull'argomento si è espresso il ministro per lo Sport Andrea Abodi che ha commentato così la vicenda: "Si è buttato il cuore oltre l’ostacolo con una certa leggerezza perché prima di parlarne per 3 mesi bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto porre condizioni. Recuperiamo questa partita che era lontana, riaccogliamo anche Milan-Como e vediamo dove e quando si giocherà questa partita".

Proseguendo, ha poi aggiunto: "Le cose vanno come devono andare. Ne prendo atto perché sono attore interessato, ma so stare al mio posto. Io mi sento di rappresentare non solo gli interessi degli organizzatori ma anche dei tifosi perché credo che siano una componente indispensabile, la ragione del successo del calcio e il rispetto nei loro confronti non passa attraverso dichiarazione di intenti ma attraverso i fatti. Capisco le esigenze di incrementare i ricavi, dobbiamo dare ogni supporto per liberare risorse finanziare per permettere al calcio di esprimere tutto il proprio potenziale".

