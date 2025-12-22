WOMEN | Lazio, ora la pausa natalizia: quando riparte il campionato

La Lazio Women ha concluso il 2025 con una vittoria decisiva per il prosieguo in Coppa Italia, ora ci sarà la pausa natalizia e poi a gennaio la ripresa

La Lazio Women ha chiuso il 2025 con una vittoria fondamentale, dopo il successo in campionato è arrivato anche quello in Coppa Italia di nuovo contro il Parma. Le biancocelesti hanno battuto di misura le ducali, con un gol di Visentin, e conquistato il pass per i quarti di finale dove affronteranno la Roma. La gara è in programma a metà gennaio, ora e data sono ancora da stabilire ma ci sarà un po’ di tempo per prepararla.

Le ragazze di Grassadonia possono godersi ora un po’ di riposo, sfruttare la pausa natalizia per ricaricare le pile e poi riprendere più forti e determinate per proseguire nella seconda parte di stagione che sarà decisiva per il prosieguo nella massima serie. Il campionato tornerà nel weekend del 18 gennaio, Castiello e compagne affronteranno la Ternana in trasferta.

