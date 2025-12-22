Lazio, quanti tifosi biancocelesti a Udine! Il dato aggiornato
La Lazio si sta preparando ad affrontare l'ultima gara del 2025. I biancocelesti, alle prese con un'emergenza infinita tra squalifiche, Coppa d'Africa e infortuni, faranno visita all'Udinese sabato 27 dicembre alle 18. Gara delicata per la squadra di Sarri, a caccia di punti per avvicinarsi e magari centrare la zona Europa, ma i tifosi saranno ancora una volta quell'arma in più.
Non se lo sono fatto dire due volte, appena aperta la vendita dei tagliandi il settore ospiti è stato polverizzato nel giro di poco ed è stata presentata richiesta per ottenere ulteriori biglietti nei settori adiacenti. Richiesta accolta e, come appreso dalla nostra redazione, sono stati venduti 500 tagliandi nel settore limitrofo. Complessivamente, al Bluenergy Stadium, saranno presenti 1850 supporter biancocelesti.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.