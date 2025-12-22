Calciomercato Lazio | Ioannidis e Keita per l'attacco: i dettagli

La Lazio fa un tuffo nel passato e pensa di risolvee i problemi in attacco puntando su due vecchie conoscenze: Keita Balde e Fotis Ioannidis.

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. O almeno, così si dice. Un frase che può valere sia per Keita Balde Diao, da giovanissimo alla Lazio, sia per Fotis Ioannidis, attaccante greco cercato in passato dal club di Lotito. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ora i due possono essere soluzioni comode e funzionali per la Lazio, alla presa con problemi di gol.

KEITA - Il senegalese oggi è al Monza, il club non vorrebbe privarsene visto che è in ballo la promozione in Serie A, ma il calciatore tornerebbe di corsa a Formello e la sua volontà potrebbe prevalere su tutti gli altri ragionamenti. Può essere una soluzione per il ruolo di vice Zaccagni soprattutto perché ci sarebbe il vantaggio di poterlo inserire nella lista dei giocatori cresciuti nel vivaio.

IOANNIDIS - L'attaccate greco è passato in Portogallo la scorsa estate, con lo Sporting Lisbona che ha versato nelle casse del Panathinaikos circa 22 milioni di euro. Ioannidis, però, non sta giocando. La Lazio punterebbe a prenderlo in prestito con diritto di riscatto e il club portoghese accetterebbe la proposta.