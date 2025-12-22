Lazio, a Udine tutti con un tricolore: il messaggio del tifo organizzato - VD
22.12.2025 14:00 di Christian Gugliotta
Il popolo biancoceleste è pronto a seguire in massa la Lazio anche a Udine. A cinque giorni dalla sfida contro i bianconeri, i laziali hanno fatto registrare l'ennesimo sold-out in trasferta di questa stagione, polverizzando tutti i 1328 biglietti a disposizione per il settore ospiti del Bluenergy Stadium.
In vista del match di sabato, il tifo organizzato biancoceleste ha parlato ai microfoni di Radio Laziale, invitando tutti i tifosi intenzionati ad affrontare la trasferta a presentarsi allo stadio muniti di una bandiera tricolore. Questo l'intervento
"É stato già detto allo stadio. Chi viene a Udine portasse una bandiera tricolore, non importa se grande o piccola. Non si fanno spoiler, ma ci sarà da divertirsi anche a Udine".
