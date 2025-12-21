Lazio - Cremonese, troppi errori per Pairetto: le sue pagelle
RASSEGNA STAMPA - I quotidiani bocciano la prova di Luca Pairetto in Lazio - Cremonese. Il fischietto della sezione di Nichelino è stato chiamato a valutare alcuni episodi molto dubbi, optando per non assegnare alcun penalty ai biancocelesti sia in seguito al contatto Castellanos - Terracciano, sia per la trattenuta di quest'ultimo su Noslin. Giusto il rosso a Ceccherini nel finale per aver steso Cancellieri appena fuori area, ma nella stessa azione manca un giallo a Pezzella. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non alla prova dell'arbitro.
CORRIERE DELLO SPORT - "Modesta la partita di Pairetto, partiamo dai numeri, che a volte aiutano a capire: 34 falli fischiati (un'enormità, dei 18 fischiati nel primo tempo, reali saranno stati 6) e sette ammoniti (inventato il giallo per Romagnoli, colpisce netto il pallone l'unico giocatore che travolge è Cataldi che gli era davanti) dicono di un arbitro che ha spezzetato il match senza motivo, che ha fatto innervosire i gicoatori in campo (un paio di mass, tanto per gradire) Di buono: non c'è rigore su Castellanos, rischia con la trattenuta Terracciano su Noslin". Voto: 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - "A inizio ripresa, su un pallone in area Castellanos è in anticipo su Terracciano che lo colpisce con la parte esterna della scarpa. Pairetto fa continuare. Restano fortissimi dubbi. Poi una trattenuta in area su Noslin di Terracciano. Che non colpisce il pallone col braccio, ma col busto. C’è il rosso su Ceccherini che atterra Cancellieri: chiara occasione da gol". Voto: 5.
IL MESSAGGERO - "Si conferma uno dei peggiori arbitri in circolazione. Rigore di Terracciano su Taty, mancata ammonizione a Pezzella con Guendouzi lanciato in contropiede. Si inventa un fuorigioco". Voto: 4.
REPUBBLICA - Voto: 4.5