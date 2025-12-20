Cremonese, Nicola soddisfatto in conferenza: "Rispettosi, non timorosi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Davide Nicola, dopo aver analizzato il pareggio della sua Cremonese contro la Lazio ai microfoni di Dazn, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza. Ecco qualche stralcio dell'intervento del tecnico:

“Dobbiamo tornare con due cose principali: prima di tutto che basta un episodio per non raccogliere niente; dall’altra… venire a Roma contro la Lazio, che è una squadra che ha già collezionato 9 clean sheet più questo, e fare una fase difensiva così coraggiosa e ordinata, e soprattutto una fase offensiva propositiva, che ti porta ad avere poche o tante occasioni, ci deve gratificare del lavoro che stiamo facendo":

"Oggi abbiamo recuperato un punto che avevamo perso la volta scorsa, è vero, ma stiamo costruendo sempre più la nostra identità, e questo per noi è motivo d’orgoglio. Mi è piaciuta quest’impostazione coraggiosa quand’era il caso, e quella di reparto quando era necessaria. Quando giochi contro squadre forti, qualche rischio devi prendertelo. Oggi secondo me siamo stati rispettosi ma non timorosi, e questo è quello che speravamo”.