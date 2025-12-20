Lazio-Cremonese, un punto che serve a poco: come cambia la classifica
CLASSIFICA - Un punto che serve a poco. La Lazio non va oltre il pareggio contro la Cremonese e sale a quota 23, a un punto dal Como che però deve ancora giocare la sfida valida per il sedicesimo turno. Il Bologna ora è a +2 rispetto ai biancocelesti, mentre la Juventus, che questa sera dovrà vedersela contro la Roma, è a 26. La squadra di Sarri, in questo stesso weekend, potrebbe subire anche il sorpasso del Sassuolo, ora a 21 punti e impegnata domani pomeriggio in casa contro il Torino. Anche l'Udinese, a dir la verità, potrebbe andare a 24 dopo il match contro la Fiorentina, in programma sempre nella giornata di domani al Franchi.
