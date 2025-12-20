Lazio, contro la Cremonese 1 punto guadagnato o 2 persi? La risposta di Sarri
20.12.2025 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Non riesce la Lazio a dare continuità alla vittoria di Parma non andando oltre lo 0-0 contro la Cremonese. Un pareggio che lascia un po' di rammarico anche al tecnico Sarri che in conferenza stampa ha così commentato il pari.
"Quando la partita si mette in un certo modo, la Cremonese ti può far male. Siamo stati bravi a non concedere, e dunque è un punto guadagnato".
"Per tutto il resto, sono due punti persi. Si pensa ancora che la partita con la Cremonese possa essere facile, per noi ora non è facile niente".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide