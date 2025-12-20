Lazio, Guendouzi chiude il suo 2025: salta l'Udinese causa squalifica
20.12.2025 19:38 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio in vista dell'ultima sfida dell'anno che la squadra di Sarri giocherà contro l'Udinese il prossimo 27 dicembre. Il tecnico, oltre a Basic, dovrà infatti fare a meno anche di Guendouzi.
Il francese, diffidato, è stato infatti ammonito nella gara contro la Cremonese per il fallo commesso su Pezzella e, per questo, salterà per squalifica il prossimo turno.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide