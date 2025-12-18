FORMELLO - Lazio, Sarri con il dubbio Noslin: le possibili mosse

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Una nuova partita preparata in emergenza. Sarri sabato non avrà a disposizione gli infortunati Rovella e Isaksen, gli squalificati Zaccagni e Basic (2 turni per il croato), i fuori lista Hysaj e Gigot, più Dele-Bashiru e Dia, partiti per la Coppa d'Africa. Non proprio il miglior modo per avvicinarsi all'ultima gara all'Olimpico del 2025. Piena convinzione lo stesso di poter centrare una vittoria, le prove tattiche verranno concluse con la rifinitura in programma domani alle 16.

La notizia positiva è il ritorno di Gila dalla squalifica, si riprenderà il posto al centro della linea a quattro. I dubbi maggiori di formazione riguardano l'attacco. Dietro gli stessi terzini di Parma, Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. a centrocampo invece verrà rilanciato Vecino da mezz'ala per Basic. Belahyane è l'unica opzione alternativa, finora però non è mai stato preso in considerazione da Sarri. Ci sarà l'uruguaiano a completare il terzetto con Guendouzi (intermedio destro) e Cataldi (regista).

Davanti chiede spazio Noslin, può trovarlo da centravanti (al posto di Castellanos o in corsa come al Tardini) oppure per una volta da esterno sinistro. Per quella casella l'olandese è in ballottaggio con Pedro e Tavares, nel caso il tecnico dovesse puntare su una soluzione più prudente, quindi con il portoghese alto davanti a Pellegrini. A destra nessuna perplessità su Cancellieri. Sarri studia l'intero piano gara, non solo l'unici da schierare dall'inizio.