Lazio al Nasdaq, il discorso di Enrico Lotito: rivivi le sue parole

Durante la chiusura giornaliera del mercato azionario newyorkese, a prendere la parola è stato Enrico Lotito, introdotto da Jordan Saxe, Senior Executive del Nasdaq. Di seguito il discorso del Direttore Generale del Settore Giovanile biancoceleste e figlio del presidente Claudio Lotito:

"Signora presidente, caro Jordan, a nome della SS Lazio desidero ringraziarvi sinceramente per la calorosa accoglienza. E per la disponibilità con cui ci avete accolto nella nostra visione. Essere qui oggi per noi è un onore, per il nostro club rappresenta una tappa significativa di un percorso in cui noi crediamo fortemente. Un grande ringraziamento va anche alla presidente Nasdaq Adena Friedman, soprattutto per aver riconosciuto il suo ruolo sempre centrale dello sport come piattaforma di innovazione, cultura, creazione e di valore nel lungo periodo. Desidero inoltre ringraziare personalmente Jordan Saxe, per aver creduto fin dal primo confronto alla nostra serietà di avviare un percorso strutturato in questo mercato. E per la professionalità e per l'entusiasmo con cui ci ha accompagnato. In questo momento va ben oltre il valore simbolico, rappresenta l'inizio di un dialogo concreto tra sport, finanza e innovazione fondato su valori come senso di responsabilità e una visione di lungo periodo".

"Colgo l'occasione per portare i saluti del presidente Claudio Lotito rimasto a Roma per impegni istituzionali legati al suo ruolo di senatore in una fase particolarmente delicata come questa dalla chiusura della legge del bilancio del 2026. Il presidente sta seguendo con grande attenzione questo percorso da Roma ed è collegato con noi in diretta in questo momento. Grazie per averci accorto nella comunità del Nasdaq. Desidero infine salutare tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta sui nostri siti canali social e sulla nostra piattaforma. Grazie anche per il sostegno costante e per per la passione con cui ci avete accompagnato ogni giorno. Oggi sono qui solo, ma so di avere alle mie spalle ciascuno di voi, uno ad uno. Forza Lazio".