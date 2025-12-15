Lazio | L'infortunio, il rientro e la Nazionale: Rovella dice tutto - VD

Durante la consueta cena di Natale ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Nicolò Rovella, ecco le sue parole: "Dopo la vittoria di Parma bello ritrovarsi qua tutti insieme soprattutto per me che sono fuori da tanto tempo è bello riassaporare il clima del gruppo".

RECUPERO - "Sta andando tutto molto bene quindi credo che per gennaio dovrei rientrare in gruppo e stare con la squadra. Speriamo di continuare così, ho sofferto tanto in questi mesi. È stato un periodo bello tosto, l’infortunio era più grave di quello che pensavamo ma adesso vedo la luce in fondo al tunnel quindi mi sto riprendendo anche mentalmente".

INFORTUNIO - "Mi è dispiaciuto tantissimo non poter giocare in questi mesi con il mister, ero felice anche di essere tornato in Nazionale. L’importante è rialzarsi, sono fiducioso di tornare più in forma di prima. Spero che il mister mi faccia fare queste 50 partite".

NAZIONALE - “Uno pensa sempre alla Nazionale, Gattuso mi ha sempre chiamato mi è stato vicino e questo mi ha aiutato. La Nazionale per ogni giocatore è il massimo, come la Lazio per me”.

SQUADRA - “Sono sempre stato vicino ai miei compagni, li ho seguiti anche in trasferta, andando con loro in spogliatoio. Tra noi c’è sempre stato un bel clima, il gruppo squadra è forte”.

OBIETTIVI - "Secondo me è ancora presto per definire un obiettivo ma vedo sicuramente una buona prospettiva, possiamo e dobbiamo lottare per l’Europa".

NOSLIN - "Noslin è un ragazzo simpaticissimo, sempre sorridente. Sono felice per lui è forte e lo dimostrerà".

