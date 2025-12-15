Lazio, Lotito e il messaggio (negato) ai tifosi: "Sono io quello tradito!"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha risposto alle domande dei cronisti presenti alla cena di Natale, negando un messaggio di riavvicinamento ai tifosi

A margine della cena di Natale, nei pressi di Spazio Novecento, locale situato nel quartiere EUR di Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Il patron biancoceleste, nel corso del suo lungo intervento, ha risposto anche a una domanda inerente un possibile messaggio di riavvicinamento ai tifosi.

MESSAGGIO AI TIFOSI - "I tifosi si sentono traditi? Sono io quello tradito. Sono state messe in giro voci di trattative. Io non vendo e la Lazio è inscalabile. Chiariamo questa cosa. Non è che se mi dicono di vendere, mi minacciano, mi fanno i cori io vendo. Se io decido di vendere vendo, altrimenti mi devono sopportare. Sono io a dover passo avanti? Sono loro a dover fare un passo indietro quando si arriva a fare quello che hanno fatto, con striscioni anche con valenza politica".

CLIMA DI TENSIONE - "A me mi hanno rafforzato in politica. Io faccio l'imprenditore e vivo al di là della Lazio, contrariamente da quello che dicono. Loro vivono con la Lazio. Questa è gente che fa pseudo-comunicazione, sono pennivendoli. Usano la Lazio. Abbiamo fatto una serie di situazioni che nessuna squadra ha. Sto facendo lo stadio, sto facendo l'Academy e mi sparano addosso. Il clima tensione? Non l'ha creato Lotito. Ditelo a chi lo ha creato. Sta nuocendo alla Lazio e nuocerà a chi lo crea".