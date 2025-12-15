Lazio, De Grandis contro gli arbitri: "Scarsi e presuntuosi!"

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il successo della Lazio a Parma

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il successo della Lazio contro il Parma e le possibili scelte di Sarri in vista della Cremonese, prima di esprimere un giudizio sull'arbitraggio del Tardini.

LA LAZIO - "La Lazio in questa stagione ha giocato tante volte in inferiorità numerica, ma giocando in maniera posizionale riesce a non soffrire. Io intravedo qualcosa di interessante in Noslin, mi sembra che lui si estranei da quello che succede intorno, prega e poi dà tutto in campo. Sarri ha la sua testardaggine di mettere all’angolo alcuni giocatori, ma quest’anno ha poi sempre dato un’occasione a tutti, per questo spero la avrà Belahyane. Con la Cremonese giocherei a centrocampo con Cataldi, Guendouzi, Belahyane e davanti Noslin, Castellanos, Cancellieri".

ARBITRI - "È la peggiore classe arbitrale di sempre da quando seguo il calcio italiano, sono scarsi e presuntuosi. La scorsa settimana c’è stata una riunione tra giornalisti e Rocchi, ci ha chiesto di 'fare la lotta' contro i simulatori, poi vediamo i due giocatori del Parma sui rossi rotolarsi per il nulla".