Ex Lazio | Veron trionfa con l'Estudiantes. Muslera eroe ai rigori

I due ex biancocelesti hanno trionfato con l'Estudiantes laureandosi campioni d'Argentina contro il Racing di Diego Milito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria storica per l'Estudiantes di Juan Sebastian Veron, che ha conquistato la Liga Profesional argentina battendo il Racing Avellaneda ai rigori, riportando il titolo a La Plata dopo 15 anni.

La finale, giocata dopo un campionato lunghissimo e caotico, si è chiusa sull’1-1 dopo i supplementari e sul 5-4 dal dischetto. Il gol di Carrillo nel finale dei tempi regolamentari ha salvato l’Estudiantes, ma il protagonista assoluto è stato un altro ex biancoceleste, Fernando Muslera, decisivo sia durante la gara sia ai rigori.

È il trionfo simbolico di Veron, oggi presidente del club, che ha vissuto la finale in mezzo ai tifosi e si è preso la sua rivincita contro Diego Milito, presidente del Racing, al termine di una stagione difficile ma culminata in una vittoria epica.