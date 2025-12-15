Ex Lazio | Veron trionfa con l'Estudiantes. Muslera eroe ai rigori
Vittoria storica per l'Estudiantes di Juan Sebastian Veron, che ha conquistato la Liga Profesional argentina battendo il Racing Avellaneda ai rigori, riportando il titolo a La Plata dopo 15 anni.
La finale, giocata dopo un campionato lunghissimo e caotico, si è chiusa sull’1-1 dopo i supplementari e sul 5-4 dal dischetto. Il gol di Carrillo nel finale dei tempi regolamentari ha salvato l’Estudiantes, ma il protagonista assoluto è stato un altro ex biancoceleste, Fernando Muslera, decisivo sia durante la gara sia ai rigori.
È il trionfo simbolico di Veron, oggi presidente del club, che ha vissuto la finale in mezzo ai tifosi e si è preso la sua rivincita contro Diego Milito, presidente del Racing, al termine di una stagione difficile ma culminata in una vittoria epica.