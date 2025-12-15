Lazio, Noslin riscrive la (sua) storia: Sarri lo toglie dal mercato

RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin sta riscrivendo la sua storia. Nelle ultime quattro gare ha giocato appena 58', siglando però due reti. I numeri non sono tutto, ma in questo caso sono fondamentali perché si vanno ad aggiungere a prestazioni preziose e ad inserire in un contesto in cui i compagni, invece, non riescono a buttarla dentro.

La vita è strana a volte. L'olandese era già con le valigie in mano, pronto a salutare la Lazio durante il mercato di gennaio. Adesso, invece, è tornato al centro della Lazio. Lui che, come riporta Il Messaggero, è stato il terzo acquisto più oneroso della gestione Lotito (18,2 milioni di euro), dietro solo a Muriqi e Zarate.

La società si era convinta a liberarlo, anche in prestito. Tenendo sempre in mente l'opzione dello scambio con il Torino per Ilic. Adesso Noslin è una risorsa di cui non si può fare a meno, soprattutto considerando il rendimento di Castellanos e Dia, con il secondo che è anche partito per la Coppa d'Africa con il suo Senegal.

Ora la Lazio ha bisogno di lui. E anche Sarri, che sta imparando a conoscere le doti dell'olandese. In estate c'erano diverse squadre su di lui, come Parma, Feyenoord e PSV Eindhoven. Adesso Sarri l'ha tolto dal mercato.