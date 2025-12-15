Lazio, attesa per il discorso di Lotito: ecco quando lo farà

RASSEGNA STAMPA - Sta giungendo alla sua conclusione l'anno solare 2025 e, come di consueto, la Lazio è attesa per la cena di Natale, la quale si terrà presso la location di Spazio Novecento all'Eur.

Sarà un momento di svago, ma negli anni ha regalato anche momenti iconici. Impossibile dimenticare l'urlo di Caicedo "Vinciamo lo Scudetto!", che ha scatenato l'ilarità e fomentato la folla.

La cena di Natale della Lazio è anche teatro per discorsi motivazionali e contesto giusto per fare il punto su ciò che è stato quest'ultimo anno. Questa sera infatti, come riporta Il Messaggero, è atteso il discorso del presidente Claudio Lotito proprio all'evento biancoceleste.