MOVIOLA | Parma - Lazio, Marchetti ma che fai? Due rossi folli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Lazio eroica in nove al Tardini. Noslin affonda il Parma nonostante una gestione assurda da parte dell’arbitro Marchetti, che espelle Zaccagni nel primo tempo e poi Basic nel secondo. Due decisione assurde che hanno condizionato fortemente la gara. Di seguito l’analisi di tutti gli episodi.

PRIMO TEMPO

24' - Proteste della Lazio per un possibile calcio di rigore: Keita colpisce la palla con il braccio, che però è attaccato al corpo. Intervento non punibile, niente penalty.

42' - Cartellino rosso per Zaccagni. Intervento scomposto su Estevez con gamba molto alta, ma non c'è il colpo netto e il piede non è a martello. Il capitano della Lazio sfiora solamente con il tallone la gamba del centrocampista del Parma. Errore clamoroso dell'arbitro Marchetti, il giallo sarebbe stata la scelta corretta. Nessuna chiamata dal VAR per rivedere l'azione, confermata la decisione di campo.

45' - Due minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

49' - Bruttissimo intervento di Valenti su Cancellieri, che calcia il pallone colpendo con il piede alto la tibia dell'attaccante della Lazio. Marchetti aspetta il VAR ma non interviene, era un intervento da cartellino giallo. Altro errore dell'arbitro.

51' - La prima ammonizione della partita è per Valeri, che da dietro ferma il contropiede di Cancellieri. Decisione corretta.

62' - Giallo anche per la Lazio: ammonito Cancellieri per fallo su Keita.

65' - Proteste del Parma per un possibile calcio di rigore per un contatto tra Bernabé e Pellegrini. Marchetti lascia correre, giustamente.

68' - Altro episodio dubbio nell'area di rigore della Lazio per un fallo di mano di Basic, che sul cross di Estevez ha il braccio molto largo. Il pallone, però, era già uscito: è solo rimessa dal fondo.

71' - Nuovo errore di Marchetti: Troilo abbatte Noslin, l'arbitro fischia fallo ma non ammonisce. Manca il giallo.

77' - Rosso anche per Basic. Altra decisione folle da parte di Marchetti: il centrocampista della Lazio aveva reagito durante un contrasto colpendo di spalla Estevez. L'espulsione è assolutamente eccessiva, anche perché il giocatore del Parma invece è stato solo ammonito.

82' - Vantaggio della Lazio. Il gol è di Noslin, che scippa regolarmente il pallone a Valenti e batte Corvi. Tutto buono: è 0-1!

87' - Marchetti non riesce a gestire nemmeno lo scontro tra Noslin e Valenti. Il difensore del Parma va a cercare l'olandese testa a testa dopo un fallo, ci poteva stare l'ammonizione.

90' - Cinque minuti di recupero.