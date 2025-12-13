Parma - Lazio, esordio ufficiale per la maglia blu - FOTO
La Lazio di Maurizio Sarri affronta il Parma di Carlos Cuesta al Tardini. I biancocelesti vogliono concludere nel migliore dei modi l'anno solare, iniziando al meglio il trittico finale del 2025, ma soprattutto vuole tornare a vincere in trasferta e interrompere la striscia negativa.
Infatti, lontano dalle mura amiche, i biancocelesti non escono con i tre punti dalla sfida contro il Genoa del 29 settembre, vinta con un roboante 0-3 a firma del tridente Cancellieri - Castellanos - Zaccagni.
Sarri ha gli uomini contati, non ci sono novità particolari tra gli undici. Ma ce n'è una importante per la sfida di oggi: contro il Parma infatti farà il suo esordio la divisa blu, la terza maglia di questa stagione, indossata dai calciatori solo in occasione dell'amichevole con l'Atromitos di agosto.
